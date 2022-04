Napoli, offerta per Hickey del Bologna

Hickey del Bologna potrebbe sostituire Mario Rui. Il terzino scozzese sta facendo bene con gli emiliani, dimostrando il suo valore

Mario Rui sembra in procinto di abbandonare Napoli. Il portoghese ex Empoli è tra i partenti della prossima estate, vista anche la volontà degli azzurri di svecchiare la rosa e di rinnovare. Al suo posto il Napoli avrebbe puntato un giovane del nostro campionato.

È Aaron Hickey infatti il prescelto per sostituire Mario Rui. Il terzino del Bologna è giovanissimo, ma sembra comunque già pronto per una big. Il Napoli avrebbe già formulato un’offerta al club rossoblu, provando ad affiancare lo scozzese a Mathias Olivera.

Concorrenza e difficoltà per il giovane

Mario Rui vorrebbe provare dunque un’esperienza estera, lasciando dunque spazio al nuovo possibile duo di terzini. Difficile però che la trattativa per Aaron Hickey si possa concretizzare. Sul giocatore ci sarebbero anche Juventus, Milan e Fiorentina ma il pericolo più grande arriva dall’Inghilterra. Arsenal, West Ham e Newcastle sono pronte a far di tutto per avere il giocatore. Il classe 2002 non si è ancora esposto su un suo possibile trasferimento, con il Bologna che non ha fretta di cedere. Il giocatore potrebbe restare ancora un’altra stagione, lasciando le pretendenti a bocca asciutta.

Il Bologna, dal canto suo, potrebbe decidere di far partire lo scozzese ex Hearts a fronte di un’offerta di 20-25 milioni di euro. Cifra per cui la società emiliana cederebbe volentieri, anche se è più probabile che si possa scatenare un’asta al rialzo. Il terzino natio di Glasgow interessa e probabilmente i club coinvolti tenteranno un assalto già dalle prossime settimane.