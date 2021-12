Napoli, piace Dragowski per la porta: uno tra Meret e Ospina dirà addio

Secondo l’edizione odierna de La Nazione, quotidiano italiano, il Napoli starebbe pensando a Bartlomej Dragowski per la porta. L’idea nasce soprattutto dalla voglia della fiorentina di cedere l’estremo difensore polacco, che ormai non sembra far più parte del progetto tecnico di Vincenzo Italiano.

Si tratterebbe così di un’occasione di mercato da prendere al volo. Intanto però in quel di Napoli andrà necessariamente risolto il nodo portieri: la prossima estate la dirigenza azzurra sarà chiamata a scegliere nettamente tra David Ospina e Alex Meret.

La coesistenza dei due portieri alle pendici del Vesuvio è dannosa, soprattutto per la carriera del portiere italiano. Dopo Gennaro Gattuso, anche Luciano Spalletti ha deciso di far affidamento su David Ospina, nominandolo primo portiere e accantonando così Alex Meret al ruolo di vice.

Ovviamente gli scenari potrebbero cambiare alla vigilia della prossima stagione, ma la sensazione è che uno tra i due estremi difensori, se non addirittura entrambi, dovrà lasciare Napoli. Ed ecco che a prenderne il posto potrebbe esserci proprio Bartlomej Dragowski.

Al momento comunque tra Napoli e Fiorentina non vi è nulla di concreto. L’interesse azzurro pare esserci, ma non è detto che debba necessariamente mutare in una trattativa. Anche perché a giugno dovranno essere interpellate tutte le parti eventualmente coinvolte, a partire da Dragowski stesso.