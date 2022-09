Napoli, possibile summit con il Fenerbahce per due centrocampisti

Il Napoli sembrerebbe pronto a volare in Turchia per contrattare nuovamente con il Fenerbahce, questa volta per due centrocampisti. L’indiscrezione arriva dal quotidiano locale Sabah, secondo quanto dichiarato il club azzurro sembrerebbe interessato a due talenti turchi: Ferdi Kadioglu e Bright Osayi-Samuel.

Il presidente De Laurentiis, quindi, dopo aver portato in azzurro Elmas e, più recentemente, il difensore sudcoreano Kim Min-Jae, sembra abbia puntato gli occhi sui due giovani centrocampisti. L’obiettivo è quello di seguirli nel derby che si giocherà domenica tra Besiktas e Fenerbahce per osservarli più da vicino.

Gli interessati sono il turco-olandese Ferdi Kadioglu, classe ’99, e il nigeriano Bright Osayi-Samuel, classe 1997. I due centrocampisti stanno facendo molto bene in campionato e in Europa e non è escluso che il Napoli possa puntare su di loro già a partire dalla prossima sessione di mercato.