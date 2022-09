Michele Morrone, possibile flirt in corso tra lui e Khloé Kardashian?

Dopo la fine della Fashion Week di Milano, Michele Morrone è tornato nuovamente nel mirino della cronaca rosa. Dopo uno scatto pubblicato e divenuto virale, è subito iniziato a girare il gossip che vedrebbe del tenero tra l’attore e Khloé Kardashian.

FLIRT IN CORSO – Durante la settimana della moda a Milano, sia Michele che Khloé hanno preso parte alla sfilata di Dolce&Gabbana, sedendosi vicini. Poco dopo l’evento, Morrone ha voluto immortalare l’incontro e condividerlo sui social. Lo scatto a scatenato il caos sui social, facendosi subito pensare che tra i due sia in corso un flirt.

A far pensare ciò è stata proprio la foto che Morrone ha condiviso nelle sue IG Stories e che è divenuta virale sul web. L’immagine in questione, scattata nel backstage di Dolce&Gabbana, mostra l’attore insieme alla sorella di Kim Kardashian, quest’ultima intenta ad ascoltare cosa Michele le sta sussurrando all’orecchio mentre le cinge la vita con il braccio.

Prove che la Kardashian e l’attore di 365giorni si conoscessero prima della FW di Milano non ci sono, ma un altro video alimenterebbe il rumors che vedrebbe un flirt in corso. Il breve filmato in questione è stato girato nell’after party dello show di Dolce&Gabbana. Si vedono i due protagonisti del gossip scatenarsi in pista, ballando insieme.

Cosa sta accadendo tra i due? Non resta altro che attendere nuovi aggiornamenti. Michele e Khloè, dopotutto, non sono affatto estranei al mondo del gossip. Alle spalle hanno entrambi una serie di flirt e love-story, vere o meno, finendo spesso al centro dei riflettori.