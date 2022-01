Napoli, pronto il prolungamento del contratto di Lobotka fino al 2025

Stanislav Lobotka è un calciatore slovacco, classe 1994, centrocampista del Napoli e della sua nazionale. Attualmente, il giocatore rappresenta il perno del centrocampo del club azzurro guidato da Luciano Spalletti. Quest’ultimo, infatti, lo avrebbe voluto già tre anni fa all’Inter.

Prolungamento del contratto in corso

Oggi il giocatore è fondamentale per guidare il centrocampo del Napoli e se prima non era ben visto, adesso Lobotka sembrerebbe essere pronto a giocare con il club ancora per qualche anno. La sua rinascita è dovuta soprattutto ad una dieta che gli ha permesso di diventare più dinamico e perdere circa nove chili.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, di fatti, parla addirittura del prolungamento del suo contratto fino al 2025 con gli azzurri. “Dunque quei 20 milioni che sembravano sprecati per il Napoli nel gennaio 2020 ora diventano un buon investimento, già in buona parte ammortizzato” si legge nelle pagine sportive della GdS.

“Così come il contratto che con una opzione è già allungato fino al 2025 a una cifra inferiore ai 2 milioni netti all’anno, dunque in linea anche con la nuova strategia degli ingaggi voluta da Aurelio De Laurentiis, che in dicembre si è stupito proprio per il rendimento di Lobotka, e anche legato a questo il presidente ha detto che ‘Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto'” continua il quotidiano.

A quanto pare, quindi, la cifra sarebbe inferiore ai 2 milioni di euro l’anno; sicuramente un’operazione in linea con la politica che sta adottando De Laurentiis in merito alla riduzione degli ingaggi.