Napoli, Raspadori non incisivo contro la Cremonese: “Ha bucato l’occasione”

Il Napoli continua la sua scalata verso lo scudetto e si guarda intorno per piazzare un buon colpo di mercato. La Gazzetta dello Sport, però, ha “bocciato” per così dire la prestazione di Raspadori contro la Cremonese.

Raspadori non incisivo

Il noto quotidiano sportivo ha commentato la prestazione dell’attaccante del Napoli, specificando però la sua poca costanza e incisività per la squadra. Ecco cosa si legge tra le pagine della Gazzetta:

“L’ex Sassuolo è fermo a una sola rete in campionato (ma da tre punti, contro lo Spezia) e martedì contro la Cremonese ha bucato l’occasione per riconquistare la ribalta anche in Italia. Jack resta l’uomo di coppa, intesa come Champions: quattro reti in cinque presenze, leader insieme a Simeone del miglior attacco della fase a gironi del torneo. Ora, però, vuole ritrovare la gloria anche in campionato“.

Sotto il punto di vista economico, il club azzurro ha fatto un ottimo affare per farlo arrivare a Napoli: prestito con obbligo di riscatto per un investimento totale da 35 milioni di euro (tra parte fissa, riscatto e bonus). Nonostante in Champions i numeri siano buoni, in campionato non è così, sembrerebbe quasi di parlare di un altro giocatore.