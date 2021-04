Napoli, Santini svela: “Sarri non arriverà e l’Inter potrebbe provarci per Meret!”

Santini, opinionista di 7Gold resta dubbioso sul ritorno di Sarri in azzurro. Inoltre parrebbe che l'Inter, appurato l'addio di Handanovic, sia pronta a sferrare l'assalto decisivo per Meret.

Come un fulmine a ciel sereno arriva il retroscena di calciomercato che vorrebbero le strade di Sarri e del Napoli divergere senza alcuna possibilità di accordo. A svelare la particolare pista di mercato ci ha pensato Fabio Santini, giornalista ed esperto di mercato. Per il cronista il nome dell’ex tecnico degli azzurri sarebbe da depennare dalla lista dei papabili a succedere a Gattuso. Sarebbe meglio iniziare a vagliare altre piste, magari quelle che portano ad allenatore più giovani e dall’impatto sul monte ingaggi meno duro.

Intervenuto a “Il Processo” su rete 7 Gold, Santini dichiara: “Ho due notizie sul Napoli. Parto da quella brutta: Maurizio Sarri, molto amato dai tifosi, non approderà in Campania. Secondo quelle che sono le mie informazioni il mister di Figline Valdarno potrebbe andare ad allenare in Premier League, al Tottenham”.

Futuro ancora una volta in Premier per Sarri che, dopo un anno sabbatico, non sta nella pelle per ricominciare ad allenare ad altissimi livelli. Entusiasmo invece di molto smorzato per i tanti tifosi partenopei che avrebbero di gran lunga preferito un “Sarri-bis” rispetto a qualsiasi altro scenario. Ma non è tutto.

Le notizie per il Napoli e per i napoletani, infatti, non sarebbero finite. A finire al centro dell’analisi di Santini è il portiere Alex Meret, quest’anno più volte alternatosi tra i pali con il più esperto Ospina. “L’altra notizia riguarda un calciatore in uscita. Si fanno sempre più forti le voci che vogliono l’Inter alla ricerca di un calciatore che possa sostituire Samir Handanovic. Prende quota l’ipotesi Alex Meret, giocatore che al Napoli si sta alternando con una certa frequenza con David Ospina. La dirigenza della Beneamata potrebbe sferrare l’affondo decisivo per l’estremo difensore nella prossima sessione di calciomercato”.

L’ipotesi di cessione del promettente Meret potrebbe dare il conclusivo colpo di grazia all’euforia dei supporter. Nonostante ciò, qualora l’offerta dell’Inter si dimostrasse congrua, allora con la plusvalenza generata il Napoli potrebbe dare la caccia a nuovi talenti per sistemare la rosa in almeno un altro paio di ruoli.