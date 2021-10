Napoli, senti Esposito: “Il Manchester United offrì 35 milioni per Koulibaly”

Paolo Esposito, giornalista e esperto di calciomercato, ha rilasciato nelle ultime ore alcune dichiarazioni ai microfoni del programma “Area di Rigore”, in onda su 87tv.it. Tra i temi trattati, anche un particolare retroscena riguardante la scorsa finestra estiva di calciomercato. Ecco le sue parole.

“Nel corso dell’ultima sessione della campagna acquisti e cessioni, il Manchester United offrì trentacinque milioni di euro al Napoli per Kalidou Koulibaly. La reazione del patron Aurelio De Laurentiis? Il presidente sbattette il telefono in faccia agli inglesi. La proposta era ritenuta eccessivamente bassa”.

Tra i vari temi non poteva poi mancare qualche parole sulla questione Insigne, che continua molto a far parlare di se in quel di Napoli. Ecco quanto proferito a riguardo.