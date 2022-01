Napoli, Spalletti ad Insigne: “Sei sicuro di voler andare al Toronto?”

Ormai manca solo l’ufficialità. Lorenzo Insigne dovrebbe prestissimo diventare un nuovo giocatore del Toronto. Secondo quanto affermato da Sky, gli annunci dovrebbero esserci lunedì, il trasferimento effettivo dovrebbe invece concretizzarsi alla vigilia della prossima stagione.

La squadra ovviamente è a conoscenza della situazione. Lo stesso Luciano Spalletti, almeno secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha interrogato, al termine dell’allenamento, il capitano partenopeo circa le sue intenzioni.

Si è trattata di una battuta scherzosa e poco più, del tipo: “sei sicuro di andare a Toronto? Ma non è meglio la nostra maglia azzurra rispetto a quella rossa?”. Più che altro il tecnico del Napoli voleva capire quanto spiragli ci fossero circa la permanenza del proprio capitano.

Niente drammi o malumori ovviamente, ma prima si fa chiarezza sulla faccenda e meglio è. Anche perché rimpiazzare Lorenzo Insigne non è assolutamente un compito facile, e per tale motivo vorrebbe organizzarsi per tempo.

In cuor suo Lorenzo Insigne è molto combattuto, da un lato vi è la squadra che ama sin da piccolo, la squadra della sua città in cui vive con tutta la famiglia e la squadra di cui è capitano e bandiera. Dall’altra parte, in MLS, vi sono i soldi, tanti soldi, e poco più. Accettare di giocare in Canada comporterebbe la scomparsa dai radar del calcio che conta.