Napoli, tifosi non entusiasti delle prestazioni di un 23enne: “Quando entra sembra di giocare in dieci”

Quest’anno il Napoli è sicuramente la squadra più in forma del campionato. L’allenatore Luciano Spalletti è riuscito a creare un gruppo importante con giocatori che hanno voglia di mettere in mostra le proprie qualità ma non trascurando la squadra.

Tra i giocatori meno in forma, forse perché non nel suo ruolo naturale, c’è Elif Elmas. Alcuni tifosi, infatti, sul web si sono lamentati per le sue ultime prestazioni non in linea con il resto della squadra.

Qualche giorno fa, inoltre, lo stesso Elmas aveva fatto notare tramite social il suo rapporto ‘amichevole’ con la panchina, dal momento che quasi sempre rappresenta una seconda scelta da parte dell’allenatore.

Sui social, quindi, in molti si stanno scatenando: “Quando entra sembra che giochiamo in dieci, alcune volte si intestardisce“, “Calciatore inutile, è solo un male metterlo in campo“.

In ogni caso bisogna sottolineare che il calciatore con i suoi 23 anni, è ancora giovane ed ha ampi margini di miglioramento. Durante la sua esperienza in Campania, anche se quasi sempre da subentrato, ha racimolato 138 presenze e dodici reti.