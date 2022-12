Napoli, torna di moda Cragno

I partenopei avrebbero puntato nuovamente Cragno per la porta. Il portiere del Monza potrebbe tornare utile per il Napoli

Alessio Cragno potrebbe essere la pista da percorrere per il Napoli nel caso in cui a gennaio dovesse partire Salvatore Sirigu. Il portiere azzurro sembra potersene andare sul serio nonostante le smentite e il portiere di proprietà del Cagliari potrebbe essere il giocatore giusto per sostituirlo.

Al Monza non sta trovando spazio, è perennemente a far panchina a Michele Di Gregorio, e sembra poterci essere la possibilità di vederlo andar via dai brianzoli. Il portiere è attualmente in prestito con diritto di riscatto al Monza, che però potrebbe diventare obbligo nel caso in cui la squadra dovesse salvarsi.

In estate sembrava felice

Cragno parlò così del suo approdo al Monza, in estate: “Come sono andate? Bene. Manca ancora la firma ma è tutto a posto. La chiamata di Galliani? È un personaggio che ha fatto la storia del calcio italiano, fa molto piacere”. Con un saluto finale per i tifosi: “Forza Monza!”.

Qualche settimana fa il suo agente ha parlato del suo possibile addio: “Per un trasferimento a gennaio dovrebbero crearsi situazioni che metterebbero d’accordo tutti, anche il Cagliari. Perché di mezzo c’è proprio anche il club sardo visto che è al Monza con la formula del prestito e obbligo di riscatto. In questo momento non c’è bisogno già di pensare a gennaio”.

Poi ha continuato, parlando del progetto Monza: “Abbiamo scelto Monza come nuova realtà e per i margini di crescita per il futuro. Lui farà di tutto per prendersi a Monza quello che ancora non gli è mai stato concesso, l’occasione di dimostrare giocando. C’è tutto per far bene a Monza, ma un suo desiderio è quello di una grande realtà e di tornare a giocare in Nazionale che gli è stata tolta senza motivo per quanto accaduto in questi mesi.Non può essere una situazione facile questa per noi – prosegue Battistini – perché non è ciò che ci aspettavamo la scorsa estate. Alessio chiaramente non può essere felice di non avere l’occasione di dimostrare chi è dopo che per anni ha mostrato il suo valore. Lui però continua ad essere sereno, mi dicono che in allenamento para tutto, anche le mosche”.