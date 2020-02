Napoli, Younes verso la Russia: c’è l’offerta ufficiale del Krasnodar

In Russia il calciomercato invernale non è ancora finito. Ecco allora che i club in esso militanti hanno ancora una decina di giorni per portare a termine le proprie trattative. Tra queste vi è una che interessa la Serie A ed il Napoli in particolare: il Krasnodar vuole acquistare il calciatore azzurro Amin Younes.

Il mercato russo chiuderà il 21 febbraio e le voci di un approdo di Younes al Krasnodar si fanno sempre più insistenti. A dare la notizia in terra italiano ci ha pensato il portale TuttoMercatoWeb nella giornata di ieri. Quest’oggi, nella stessa direzione, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Ciro Venerato. Secondo il giornalista RAI al Napoli sarebbe da pochissimo pervenuta anche l’offerta ufficiale da parte del club russo.

Le cifre non sono ancora note, nota è però la valutazione che il Napoli fa di Amin Younes: circa 10 milioni di euro. Il tedesco è tutt’altro che incedibile e quindi l’esito della trattativa dovrebbe essere, con ogni probabilità, positivo.

Il Krasnodar vuole acquistare Younes, il Napoli vuole venderlo: è solo questione di tempo per assistere alla cessione del calciatore in terra russa. La fine della parentesi azzurra dell’esterno tedesco era divenuta per certi versi scontata: dopo un avvio misterioso e turbolento il calciatore aveva provato a mostrare le proprie abilità, ma invano. Di Younes a Napoli si sono visti solo pochi minuti giocati a qualità intermittente, poi la lenta uscita dai radar del progetto tecnico partenopeo.