Osimhen: offerta da 120mln di euro

Il Napoli continua a collezionare successi in Serie A con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre che incontra. Dopo il ritorno in campo dall’infortunio, infatti, il nigeriano fa sognare i tifosi mettendo a segno reti in ogni match.

Non a caso è entrato nel mirino delle big d’Europa che in estate potrebbero tentare di sfondare il muro dei 100 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più osservati dell’anno.

I club interessati giocano nel maggiore campionato del mondo, la Premier. Primo tra tutti è il Chelsea che nella prossima finestra di mercato potrebbe tentare di convincere Osimhen al trasferimento oltremanica proponendogli il raddoppio dell’ingaggio attuale fissato a 4,5 milioni all’anno.

Altra clamorosa ipotesi sul futuro dell’attaccante arriva dalla redazione di Tuttosport secondo cui il Bayern Monaco avrebbe presentato un’offerta da 120 milioni di euro e avrebbe fatto sapere di essere pronto a rilanciare qualora non fosse ritenuta adatta.

Intanto il Napoli corre ai ripari e pensa già al post Osimhen. Al presidente De Laurentiis e al mister Spalletti piacciono David del Lille, Hojlund dell’Atalanta e Beto dell’Udinese.