Dopo la pubblicazione di Nient’altro che la verità, il libro contenente le sue memorie, Padre Georg Gänswein si è ritrovato al centro dei riflettori. Nelle ultime ore il Corriere della Sera, ha reso nota un’inaspettata indiscrezione pubblicata dal giornale tedesco Tagespost che riguarda proprio il libro dell’ex segretario personale di Papa Benedetto XVI.

“Ha chiamato Marina Berlusconi per bloccare la pubblicazione” – Da quanto rivelato recentemente dal Corriere della Sera, Padre Georg avrebbe tentato in tutti i modi di bloccare la pubblicazione del libro. “Rivolgendosi ai vertici del Gruppo Mondadori. Ciò significa fino a Marina Berlusconi, la figlia di Silvio”, è stato così riportato. Il tutto, però, è risultato inutile, oramai l’opera era arrivata agli “ultimi canali della distribuzione”.

Dietro la volontà del braccio destro di Papa Benedetto XVI di slittare la pubblicazione delle sue memorie, ci sarebbe stato un motivo preciso. Il monsignore, infatti, non voleva che il libro uscisse durante i funerali del Papa emerito, un momento delicato che si è ritrovato a vivere il Vaticano.

Nel libro è riportata la delusione e il disappunto del Papa emerito nella decisione di Papa Francesco di dare uno stop alle messe in latino. Notizie come questa e tante altro non hanno fatto altro che allargare ancor di più il divario tra le due correnti della Chiesa. In tutto ciò il monsignore dovrà lasciare la Mater Ecclesiae.

Da quanto trapelato nei giorni scorsi, Padre Georg avrebbe ricevuto una lettera firmata da Papa Francesco proprio durante i funerali di Papa Benedetto XVI. In questa lettera al monsignore è stato comunicato che dovrà lasciare il monastero Mater Ecclesiae entro il primo febbraio.