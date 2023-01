Scambio tra Salernitana e Verona

Salernitana ed Hellas Verona lavorano ad un possibile scambio di calciatori. Il Verona attualmente è in basso alla classifica e cercherà con questo mercato invernale di acquistare i giusti giocatori per tentare la risalita. Dalle ultime notizie di calciomercato sembra che il direttore sportivo granata Morgan De Santis ha proposto un doppio scambio al collega Sogliano del Verona.

I calciatori in questione sono quattro: il centroavanti Thomas Henry e il trequartista Simone Verdi al posto dei giovani Valencia e Botheim. L’arrivo di Verdi sarebbe una scarica di adrenalina per Bonazzoli. Se andasse in porto il doppio colpo Henry-Verdi, non è più scontato – come riporta, nelle pagine sportive, il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola – l’arrivo del bravo centrocampista Pape Matar Sarr alla corte di Nicola.

Un tentativo, quello del ds De Sanctis, di assicurarsi due elementi più esperti e tagliati per il gioco di Nicola ed al tempo stesso di mandare a giocare con maggiore continuità due elementi su cui il club granata ha investito molto in estate. La trattativa potrebbe decollare da un momento all’altro visto che i colloqui tra le parti sono fitti e molto cordiali.

Sempre in tema trequartisti, il nome che fa sognare è sempre quello di Isco, ma lo spagnolo va accontentato economicamente e la Salernitana potrebbe fare valutazioni diverse. Una di queste è quella di puntare su un calciatore più esperto della serie A, che potrebbe essere Verde dello Spezia. Quest’ultimo calciatore non sta vivendo una buona stagione con la maglia bianconera.

Un’altra pista che la dirigenza granata potrebbe percorrere è quello di Vignato. Il giovane calciatore del Bologna non sta trovando molto spazio con Thiago Motta. Certo è che il club di Salerno in questa sessione di mercato proverà a rafforzarsi per giocare al meglio le seconda parte di campionato.