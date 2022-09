Petagna: Stroppa lo spedisce in tribuna

Andrea Petagna, ex Napoli, è stato acquistato dal Monza che, in questa sessione di mercato, ha svolto un ottimo mercato in entrata.

L’affare si è concluso con la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con un riscatto fissato a 10 milioni più bonus per un totale di circa 14 milioni di euro. La cessione di Petagna è stata per il Napoli strettamente legata all’acquisto di Giovanni Simeone dall’Hellas Verona.

Il calciatore, però, sembra non aver convinto, almeno per la giornata di ieri, l’allenatore del Monza. Infatti, nonostante sia stato convocato, Petagna è stato rispedito in tribuna nella partita contro il Lecce in quanto considerato fuori forma fisica.