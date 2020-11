Quanto spendono gli italiani sul gioco d’azzardo?

A quanto pare, la regione nella quale si spendono più soldi in assoluto per il gioco d’azzardo in Italia sarebbe la Campania. Ma vediamo più nel dettaglio quanto spendono tutti gli italiani per questo passatempo, in media, e perché è così popolare …

Nell’ultimo anno gli italiani si sono sempre più avvicinati a quello che chiamiamo gioco d’azzardo (giocare puntando soldi, e quindi rischiando di perderne per vincere). Infatti, soltanto quest’anno sono almeno centodieci miliardi di euro i soldi impiegati per il gioco e non possiamo dare tutta la colpa al Covid-19.

La quarantena ci ha costretti tutti quanti per lungo tempo rinchiusi dentro alle nostre case, senza mai poter mettere il naso fuori e, in qualche modo, abbiamo dovuto cercare dei passatempi alternativi ai soliti hobby all’aperto, alle uscite serali con gli amici, e in alcuni casi persino al lavoro e allo studio.

Il gioco d’azzardo è stata una delle distrazioni più in voga in quel periodo, come anche adesso, parlando dei casinò online, dal momento che la stragrande maggioranza dei luoghi di ritrovo dove eravamo soliti riunirci deve stare chiusa per decreto del Governo.

Eppure, se guardiamo più da vicino, scopriamo come in effetti gli introiti ricavati grazie ai casinò online sono nettamente inferiori (circa la metà) rispetto a quelli che dipendono dalle sale fisiche.

Com’è possibile? Ci sono davvero così tanti italiani con la passione per il gioco d’azzardo? Sembra proprio di sì e che i maggiori estimatori di questo favoloso hobby siano i campani, o meglio ancora i napoletani, seguiti a ruota da salernitani e dagli abitanti di Caserta

. Molti utenti hanno cominciato solamente quest’anno ad appassionarsi, facendosi attrarre dai bonus casinò online. Vediamo di scoprire qualcosa di più al riguardo, dicendo innanzitutto che ormai giocare on line con il casinò sta diventando una consuetudine, rispetto al recarsi nelle sale fisiche.

Certo andare nella sala fisica può essere divertente perché si possono incontrare tante persone, altri giocatori e divertirsi.

Ma è che ormai si sa che dopo il Covid 19, tutto sta cambiando e collegarsi da casa anche per giocare diventerà sempre più comune:in più ci sono alcuni siti che offrono dei bonus molto convenienti e che permettono agli utenti di risparmiare soldi.

Ovviamente i siti certificati e legali consigliano di giocare con moderazione e buonsenso.

Perché il gioco d’azzardo (soprattutto online) piace così tanto?

Internet ha notevolmente rivoluzionato molti aspetti della nostra vita. Ha cambiato il modo in cui facciamo acquisti, il modo in cui lavoriamo e, naturalmente, il modo in cui giochiamo. Quella che una volta era una pratica scettica, non lo è più. L’industria del gioco d’azzardo online cresce e si espande ogni anno. Perché il gioco d’azzardo è diventato così popolare?

Il gioco d’azzardo online è popolare perché…

È emozionante . Uno dei fattori di attrazione del gioco d’azzardo online è il puro brivido del rischio di vincere o perdere denaro, proprio come in un vero casinò.

. Uno dei fattori di attrazione del gioco d’azzardo online è il puro brivido del rischio di vincere o perdere denaro, proprio come in un vero casinò. È privo di distrazioni . Alcuni giocatori possono godersi l’intera esperienza dei casinò, ma ammettiamolo, sono rumorosi e occupati. Il gioco d’azzardo online elimina questo problema ed elimina tutte le distrazioni in modo che tu possa sederti e concentrarti sui giochi.

. Alcuni giocatori possono godersi l’intera esperienza dei casinò, ma ammettiamolo, sono rumorosi e occupati. Il gioco d’azzardo online elimina questo problema ed elimina tutte le distrazioni in modo che tu possa sederti e concentrarti sui giochi. È conveniente . Questo è forse il motivo principale per cui le persone ricorrono ai casinò online. Non è necessario guidare lontano per poter giocare o spendere soldi per vacanze costose solo per giocare. Accendi il computer, forse scarichi del software e sei a posto.

. Questo è forse il motivo principale per cui le persone ricorrono ai casinò online. Non è necessario guidare lontano per poter giocare o spendere soldi per vacanze costose solo per giocare. Accendi il computer, forse scarichi del software e sei a posto. È versatile . Invece di navigare nei casinò cercando di trovare qualcosa che possa suscitare il tuo interesse, puoi farlo con un clic di un pulsante e avere una selezione ancora più ampia di giochi. Ad esempio, ci sono centinaia di varianti di slot machine online rispetto alle slot machine dei casinò.

. Invece di navigare nei casinò cercando di trovare qualcosa che possa suscitare il tuo interesse, puoi farlo con un clic di un pulsante e avere una selezione ancora più ampia di giochi. Ad esempio, ci sono centinaia di varianti di slot machine online rispetto alle slot machine dei casinò. È sicuro. Il gioco d’azzardo online forse non era così popolare alcuni anni fa perché le persone erano scettiche sull’aspetto della sicurezza. Oggi, i casinò online forniscono piattaforme sicure che sono facili da usare e implementano la tecnologia più recente per garantire la sicurezza online.

I numeri parlano chiaro:l’anno scorso in Italia lo Stato Italiano ha incassato dal gioco di azzardo. 11,40 miliardi di euro sotto forma di tasse