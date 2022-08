Rabiot vicino alla permanenza, ma scalpita Miretti

Adrien Rabiot potrebbe rimanere alla Juventus dopo aver rifiutato il Manchester United. Intanto scalpita Miretti, che potrebbe trovare un posto da titolare

Adrien Rabiot sembra ormai quasi certo della propria permanenza a Torino. Il suo trasferimento al Manchester United sembra ormai essere naufragato, anche per via delle elevate richieste del giocatore francese.

L’ex calciatore del Paris Saint Germain resterà in bianconero almeno un altro anno, fino alla probabile scadenza del contratto di Giugno 2023. Quest’anno potrebbe anche trovare spazio in formazione, con Massimiliano Allegri che non disdegna un suo impiego.

Miretti intanto scalpita

Intanto nelle retrovie ci sono i giovani bianconeri, che sembrano aver voglia di fare. Tra questi anche Miretti, che nella scorsa stagione ha debuttato con la prima squadra proprio sotto la gestione Allegri. Il centrocampista italiano vorrebbe avere più minutaggio e potrebbe trovare spazio anche contro la Roma.

Difficile che la cessione di Rabiot possa accadere nei prossimi giorni, anche se ma dire mai. La possibilità che resti è abbastanza elevata, date le richieste fin troppe elevate per chiunque. 10 milioni di euro di stipendio più un bonus alla firma sarebbe la richiesta avanzata dalla madre agente al Manchester United, rispedita al mittente.

Il giocatore verrà sicuramente impiegato, anche per via dell’infortunio di Paul Pogba, specialmente perché Allegri vorrà inserire, gradualmente, i giovani e buttarli subito allo sbaraglio sarebbe un azzardo. Miretti ha già dimostrato di saper fare il suo, ma dovrà ancora dimostrare tanto. Il tecnico livornese vuole farlo crescere con calma e la sicurezza nell’undici titolare non la ha nessuno, alla Juventus.