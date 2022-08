Suggestione CR7-Napoli?

Nelle ultime ore sta prendendo forma un improbabile scambio tra Manchester United e Napoli. I giocatori in questione sono Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen, una trattativa che ha dell’impossibile. Ma da un lato c’è il procuratore di CR7, ovvero Mendes, che spinge il calciatore portoghese verso la società partenopea mentre dall’altro lato c’è Osimhen che strizza l’occhio al calcio inglese.

Su questa questione Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal“. Ecco due piccoli estratti: “Ronaldo-Napoli è un qualcosa che si monitora da Castel di Sangro. Ieri sono venute fuori un pò di situazioni che tutte messe insieme portano ad un’ipotesi, una suggestione forte. Almeno 100 milioni servono per Osimhen, e così non si sbaglia.”

“I tempi sono stretti, mancano 6 giorni ma è forte anche la pressione di Mendes che vuole sistemare Cristiano Ronaldo al meglio. De Laurentis sta riflettendo e si fa i conti. Ronaldo ti aggiunge ma ti toglie anche. Osimhen, poi, ricordo che ama il calcio inglese e c’è passione familiare per lo United.”

Alla stessa trasmissione è intervenuto anche Valter De Maggio dicendo la sua: “Mendes porterebbe al Napoli Cristiano Ronaldo con pagamento di ingaggio del 75%. In più c’è la possibilità di Osimhen al Manchester United, ma il Napoli chiede 130 milioni. Al giocatore potrebbe anche arrivare un’offerta da 12 milioni.”

Osimhen-United è una trattativa calda ma che probabilmente non si potrà concretizzare in questa sessione di mercato. Inoltre in serata il procuratore di Osimhen, Roberto Calenda, farà chiarezza sulla posizione del nigeriano e sul suo futuro che per ora dovrebbe tingersi di azzurro.