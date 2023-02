Riscatto Ndombele: arriva la decisione del club

Tanguy Ndombele, centrocampista azzurro, è arrivato dal Tottenham con la formula del prestito con diritto di riscatto la scorsa estate. Dall’Inghilterra sono arrivate ipotesi piuttosto concrete sul riscatto del calciatore ma lo stesso non si può dire delle notizie che arrivano dall’Italia.

Il calciatore, infatti, è sotto contratto con gli inglesi fino al 2025 e l’opzione del riscatto potrebbe diventare concreta qualora gli azzurri conquistassero la qualificazione per la Champions League.

Tuttavia, è evidente come il calciatore in questa stagione non abbia avuto molto spazio in quanto il mister Spalletti ha trovato la giusta affidabilità con il terzetto Lobotka-Anguissa-Zielinski.

Al momento, il prezzo del cartellino si aggira sui 28-30 milioni di euro e non è ancora chiaro se il presidente De Laurentiis abbia intenzione di investire una cifra del genere considerando anche l’ingaggio richiesto dal calciatore.

Giuntoli, poi, è già sulle tracce del vice Anguissa per un investimento di circa 5 milioni di euro. Si tratta di Soualiho Meité della Cremonese in prestito dal Benfica.