Risentimento al polpaccio per Kim, ma filtra ottimismo per la Champions

Nella convincente vittoria di ieri del Napoli sull’Atalanta per 2-0 c’è stato un solo momento negativo che ha rischiato di rovinare pesantemente la serata. Intorno al 75esimo minuto, con il risultato ancora in bilico sull’1-0 in virtù del bellissimo goal di Kvaratskhelia, Kim ha sentito dolore al polpaccio e si è accasciato a terra. Nonostante un tentativo di rimanere in campo, il difensore sudcoreano è stato costretto a uscire dal terreno di gioco facendo spazio a Juan Jesus, lasciando così i 50mila del Maradona con il fiato sospeso.

Il Napoli sarà nuovamente impegnato mercoledì tra le mura amiche per affrontare l’Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si partirà con un vantaggio di due goal grazie alla vittoria in terra teutonica dell’andata, ma la presenza di Kim in questa partita, così come per il resto del campionato, sarà fondamentale.

Ai microfoni nel post-partita, Luciano Spalletti ha subito rassicurato i tifosi del Napoli dichiarando di aver parlato con il suo difensore e asserendo che non ci fossero grossi problemi: “Gli ho detto che si deve allenare subito, mi ha detto che non c’erano problemi“. Apparentemente si tratta di un risentimento al polpaccio, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport saranno gli esami strumentali che verranno effettuati nelle prossime ore a stabilire una diagnosi più precisa.

Dopo un’iniziale aria di pessimismo, dunque, le prime sensazioni a caldo sono molto positive: si spera di avere Kim titolare già mercoledì sera per affrontare l’Eintracht e blindare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League per la prima volta del club partenopeneo.

In attesa dei risultati di Milan e Roma, ma dopo le sconfitte dell’Inter in Liguria e del pareggio della Lazio a Bologna, il Napoli è sicuro di confermare la vetta della Serie A con un distacco di ben diciotto punti dalla seconda classifica che è attualmente la squadra di Simone Inzaghi. Con ancora 12 giornate da giocare e 36 punti disponibili, dunque, lo scudetto dista esattamente 19 punti, che tutti i tifosi del Napoli si augurano di totalizzare quanto prima e soprattutto con Kim in campo.