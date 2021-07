Roma, Bensebaini costa troppo: per sostituire Spinazzola idea Telles

La Roma è alla ricerca di un sostituto di Leonardo Spinazzola, infortunatosi nella sfida tra Italia e Belgio e costretto ai box fino a febbraio 2022.

Il primo nome sul taccuino dei giallorossi fino a qualche giorno fa era quello di Bensebaini, ma per lasciar andare il giocatore il Borussia M’gladbach chiede almeno 30 milioni di euro, cifra alta per la Roma.

Per tale motivo i capitolini stanno sondando le possibili alternative e nelle ultime ore è emersa una possibilità interessante. Un intermediario avrebbe proposto il cartellino di Alex Telles, terzino classe 1992 dello United.

Il brasiliano ha già giocato in Italia ed è un profilo gradito a José Mourinho. In Premier il giocatore non sta trovando lo spazio sperato e nelle prossime settimane potrebbe lasciare per trovare maggiore continuità.

La Roma è interessata e fiuta il colpo, importanti aggiornamenti potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.