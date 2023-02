Roma, la Juventus torna su Frattesi

Anche i bianconeri starebbero pensando a Frattesi e potrebbero provare un assalto già per l’estate. Il calciatore piace anche ai giallorossi

Secondo Laroma24 la Juventus avrebbe riavviato i contatti con Frattesi: “Quello tra Frattesi e la Roma, dopo i tentativi fatti a gennaio, è un matrimonio che potrebbe celebrarsi in estate. Il club giallorosso, infatti, tornerà all’attacco con il Sassuolo per il centrocampista, su cui ha anche il 30% sulla futura rivendita. Come scrive il sito dediato al mercato, però, la concorrenza a giugno sarà più folta. Anche la Juventus, infatti, avrebbe riavviato i contatti con il Sassuolo per il numero 16.

Frattesi vuole solo la Roma?

Qualche anno fa il giocatore rilasciò alcune forti dichiarazioni. Ecco cosa ha detto. Si parte con alcune emozioni dal gol fatto allo Stadium: “Sicuramente la partita dell’andata. Il mio gol, la vittoria allo Stadium… e il pensiero di mio nonno Carmine, che era un tifoso juventino sfegatato. Sono queste le prime cose che mi vengono in mente. Assieme al pensiero di fare un’altra grande partita e provare a vincere ancora, anche per cancellare la brutta sconfitta che abbiamo incassato domenica a Cagliari”.

Poi qualche aneddoto: “Era una delle prime volte che venivo convocato in prima squadra nella Roma, ci andavamo a riscaldare a turno a gruppi di tre e i giocatori bianconeri facevano lo stesso: quando arrivò il mio turno tra loro c’era Marchisio. Mia nonna Stefania da anni mi faceva i collage con le foto mie e sue dicendomi “Sei uguale!”, al che io le rispondevo che lo diceva perché mi vedeva con gli occhi dell’amore. Una volta lì, con l’idolo di una vita, forse più ancora di mia nonna che mio (ride, ndr), sono andato a chiedergli la maglia. E’ stata una grande emozione, io avevo giocato solo in Primavera, ma lui mi ha detto subito che a fine partita me l’avrebbe data, e al fischio finale pur avendo perso è venuto subito da me. Io presi la maglia e non sapevo cosa fare. Pensavo “La mia non la vorrà, che se ne fa?”, invece me la chiese. Siamo rimasti in contatto e lo sento tuttora, persone di quello spessore umano nel calcio si incontrano raramente. Il giocatore poi lo conosciamo tutti…”. Siamo sicuri andrà alla Roma?