Roma sulle tracce di Maksimovic: il serbo chiede 3 milioni l’anno

I giallorossi cercano rinforzi in difesa e il serbo è in cima alla lista

Saranno tanti i cambiamenti in casa Roma nella prossima estate. I giallorossi rivoluzioneranno il reparto arretrato e, oltre al pacchetto portieri, inseriranno nuovi innesti in difesa.

Il general manager Tiago Pinto sta cercando acquirenti per Federico Fazio, ma l’argentino non sarà l’unico a lasciare la capitale, in uscita ci sono anche Juan Jesus e Bruno Peres (entrambi in scadenza).

In entrata, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe arrivare Nikola Maksimovic, 29enne centrale in scadenza di contratto a giugno con il Napoli di De Laurentiis.

Il serbo ha già comunicato l’intenzione di lasciare i partenopei e i suoi agenti sono alla ricerca di una nuova sistemazione. Roma è piazza gradita, ma Maksimovic chiede un ingaggio da 3 milioni di euro l’anno e un ruolo di primo piano.

Per quest’ultima richiesta i giallorossi non possono garantire nulla, dato che al momento il futuro di Fonseca è incerto e per sostituirlo ci sono vari candidati. Tra questi figura Maurizio Sarri, che aveva voluto il giocatore a Napoli qualche anno fa.