Rudiger spiazza la Juve: “Tratto il rinnovo con il Chelsea”

La Juventus è da tempo sulle tracce di Antonio Rudiger, centrale classe 1993 del Chelsea e della nazionale tedesca, in scadenza di contratto nel prossimo giugno con il club inglese.

Il difensore, proprio in virtù della delicata situazione contrattuale, è finito nel mirino di diversi club, pronti a trattare con gli agenti per trovare l’accordo per il trasferimento a costo zero a giugno.

Stando però a quanto riportato dal calciatore al quotidiano inglese The Guardian, il suo agente è in trattative per il rinnovo con i Blues:

“Sul mio futuro la cosa più importante è che io sono felice qui al Chelsea. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, il mio agente è in trattativa con Marina Granovskaia”.

In caso di rinnovo, dunque, il possibile approdo alla Juventus si complicherebbe notevolmente, dato che i costi dell’operazione aumenterebbero di parecchio.