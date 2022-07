Se parte Fabian, ecco Svanberg

Il mercato del Napoli in uscita di quest’anno è definito il mercato degli “scontenti“. Ci sono diversi giocatori che vorrebbero lasciare la società azzurra ed aspettano la giusta offerta. Tra i tanti c’è il centrocampista spagnolo, ex Betis Siviglia, Fabian Ruiz. Questo calciatore vorrebbe ritornare a giocare in Spagna, alla finestra sembra esser appostato l’Atletico Madrid.

Negli annunci di Giuntoli è arrivata con chiarezza la posizione della società sul giocatore spagnolo: “Con Fabian c’è un rapporto straordinario, parliamo con la sua agenzia, ancora non abbiamo fatto offerte. Lui si sta guardando intorno, noi aspettiamo se ci porterà qualcosa e valutiamo se accetteremo o faremo un’offerta importante come per Koulibaly. Non pensiamo ancora ad uno scenario di un mancato accordo”.

Ma se Fabian dovesse andare via, il Napoli sembra aver già localizzato il sostituto perfetto. Stiamo parlando di Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna. Il calciatore svedese ha il contratto in scadenza a Giugno 2023. Per metterlo alla corte di Spalletti, potrebbero quindi bastare una decina di milioni.

Mattias Olof Svanberg nasce il 5 Gennaio 1999 a Malmo, in Svezia. Ha giocato in Serie A con la maglia del Bologna 118 partite, segnando 9 reti e fornendo ai compagni di squadra 8 assist. Cresce calcisticamente nelle giovanili del Malmo dove poi fa il suo esordio nel 2016. Da giovanissimo gioca poco e nel 2018 si trasferisce in Italia, nel Bologna.

Il centrocampista svedese può giocare sia in un centrocampo a due (come sta facendo nel 4-2-3-1 di Mihajlovic) sia in un centrocampo a tre. Per Bigon, ds del Bologna, Svanberg è pronto per il salto di qualità. Ma nel caso in cui arrivasse in una piazza come Napoli, sarà davvero pronto ad affrontare delle partite intense come quelle di Champions?