Per Osimhen servirà un’offerta importante

Cristiano Giuntoli conferma che per far partire Victor Osimhen da Napoli servirà un’offerta importante. Per ora, i partenopei non avrebbero ricevuto offerte

Lo conferma Cristiano Giuntoli: per Victor Osimhen sarebbero arrivate solo delle chiamate. Al momento, infatti, per il nigeriano in forza al Napoli sarebbero arrivati solo timidi sondaggi da parte delle squadre interessate.

Il calciatore sembra interessare parecchio in Premier League, con nessuna squadra che – per ora – si sarebbe mossa concretamente per lui. Negli scorsi mesi si è parlato di possibili offerte pronte da 80 milioni, almeno, da parte delle grandi inglesi. Cristiano Giuntoli sembra negare tutto ciò e anzi rilancia.

Servirà qualcosa in più

Il Napoli per far partire Victor Osimhen chiede circa 100 milioni di euro. Il nigeriano è la punta di diamante dell’attacco partenopeo, tanto che non sembra esserci la possibilità che parta se non per offerte eccezionali.

Il giocatore è stimato da Luciano Spalletti, che vorrebbe trattenerlo. Cristiano Giuntoli, intanto, lo conferma: il giocatore partirà solo a fronte di offerte irrinunciabili. Si parte dunque da una base d’asta di 100 milioni, anche se il Napoli potrebbe accontentarsi anche di 90/95. Difficile però che possa avvenire una cessione, visto anche che più passa il tempo e più si assottiglia il margine per trovare un valido sostituto. Il Napoli vuole continuare la sua crescita e un ridimensionamento non è preventivato. Aurelio De Laurentiis punta ancora più in alto rispetto a quello visto in questa stagione, con la Champions League che va onorata e confermata. I partenopei hanno grossi piani e si vuole mostrare il meglio possibile.