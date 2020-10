“Senza Gattuso sarebbe già andato via da Napoli”, la rivelazione dell’agente del difensore azzurro

Conclusosi il mercato estivo, in casa Napoli è tempo di pensare al rinnovo contrattuale dei calciatori attualmente presenti in rosa. L’obiettivo della società azzurra, è infatti quello di evitare una situazione analoga a quella di Arek Milik.

Un giocatore che rinnovare nelle prossime settimane è Elseid Hysaj. Proprio l’agente del difensore azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni, rivelando che, senza Rino Gattuso, il suo assistito sarebbe già andato via: “Siamo in contatto con il Napoli per il rinnovo di Hysaj nell’ultimo mercato ha avuto diverse offerte, ma ha scelto di restare a Napoli per il bellissimo rapporto che ha instaurato con Gattuso. Se sulla panchina azzurra ci fosse stato un altro allenatore, Hysaj sarebbe già andato via“.

“Adesso la sua priorità è il rinnovo con il Napoli, ma dobbiamo capire le intenzioni della società“.

Giuffredi ha poi rivelato la possibile data dell’incontro e della decisione: “Il giorno del giudizio è fissato entro fine ottobre. Per quella data ci sarà il dentro o fuori. Non dimentichiamo che tra meno di tre mesi Hysaj potrebbe accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Non possiamo più aspettare“.

Dopo un anno da quasi separato in casa con Carlo Ancelotti, Hysaj è ritornato ai suoi livelli e Gennaro Gattuso lo sta impiegando in maniera costante nella difesa partenopea, sia sulla fascia destra che quella sinistra.