Serie A, Lazio-Juventus: le probabili formazioni

Mancano poche ore al big match dell’Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Juventus di Massimiliano Allegri. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 18 in una sfida fondamentale per la corsa Champions.

In casa biancoceleste Sarri recupera Pedro, toccherà allo spagnolo completare il tridente con Zaccagni e Luis Alberto. Iniziale panchina per l’acciaccato Immobile. In difesa torna Lazzari dal primo minuto.

Nella Juventus Allegri non rischia Dybala e dovrà rinunciare a De Sciglio, Chiellini, Bernardeschi e Ramsey. In attacco spazio alla coppia Morata-Chiesa, panchina per Kean. Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3) – Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Lu. Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata.