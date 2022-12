Sfuma Karsdorp, la Juventus si getta nuovamente su Grimaldo

I bianconeri starebbero ripensando a Grimaldo, anche perché Rick Karsdorp potrebbe clamorosamente rimanere in giallorosso dopo tutte le polemiche

Rick Karsdorp sembra destinato ad una permanenza nella capitale, sponda giallorossa. Nonostante le tante polemiche delle scorse settimane, José Mourinho ha deciso di portare il calciatore con sé in ritiro cancellando potenzialmente le voci di mercato.

Se parta o meno resta ancora un mistero, ma per ora la Juventus sembra essersi tirata indietro da una possibile trattativa. Vuoi per il prezzo, circa 10 milioni di euro, vuoi per la concorrenza fin troppo lunga per i gusti della Juventus che non vuole trovarsi coinvolta in un’asta.

Si ritorna su un vecchio obiettivo

I bianconeri, quindi, starebbero ripensando di provare a prendere Alejandro Grimaldo dal Benfica. Il calciatore potrebbe finire per essere preso ad un prezzo ben più ragionevole, considerando anche che ha uno stipendio sotto i 2 milioni di euro sarebbe un’operazione ben più vantaggiosa.

Qualche mese fa l’agente del giocatore ha detto in un’intervista a Tuttosport: “Grimaldo è una bella opportunità: ha esperienza e soprattutto è in scadenza. La corsa a un centrale mancino è più complicata. Per tutti, non soltanto per la Juventus. Sono pochi i difensori di alto livello con quelle caratteristiche. E i bravi costano. Penso a Gabriel dell’Arsenal, che ai bianconeri piace da tempo. Tra i giovani occhio a un altro brasiliano: Natan, 21enne del Red Bull Bragantino“. Tanta carne al fuoco, dunque, visto che la Juventus dovrà necessariamente coprire quella fascia. Grimaldo sarebbe il giocatore utile per poterlo fare.