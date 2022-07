Simeone si avvicina al Napoli

Giovanni Simeone negli ultimi giorni si è avvicinato al Napoli. Il centravanti argentino è uno degli obiettivi principali per candidarsi nel ruolo di vice-Osimhen e potrebbe andare a sostituire Andrea Petagna, sempre più vicino al Monza di Berlusconi. L’attaccante dell’Hellas Verona dopo l’ottima stagione passata in Serie A si appresta ad approdare in una squadra che punti ad una posizione più alta in classifica.

Del passaggio del Cholito al Napoli ne ha parlato l’edizione odierna del Corriere dello Sport svelando alcuni dettagli della trattativa tra la società di Verona e quella del club di De Laurentis. Il quotidiano sportivo ha parlato di una “questione di ore” per il passaggio dell’attaccante argentino, mentre ora si aspetta soltanto l’addio dell’attaccante del Napoli Andrea Petagna per ufficializzare l’acquisto.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: “Il Napoli lo ha convinto immediatamente, c’è il suo si: non è stato difficile cedere alla corte di De Laurentis nonostante il pressing che ancora resiste del Siviglia. Giuntoli lo ha seguito per mesi, poi è partito all’assalto. Vivrà un’esperienza inedita, non partirà titolare ma sarà prima alternativa al centravanti di una squadra che giocherà la Champions League con la possibilità di diventare non solo alter ego ma anche complice di Osimhen dentro ad un eventuale 4-2-3-1.”

Inoltre il ds Giuntoli ha raggiunto anche l’accorto con l’entourage del giocatore argentino, mentre la società tratta con il Verona per la formula d’acquisto. L’affare potrebbe concludersi sui 17 milioni di euro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ora cosa ci sarà da aspettarsi dal Cholito a Napoli?

Ciò che è sicuro è che con questo acquisto il Napoli punta ad avere una grande potenza offensiva, con riserve di tutto rispetto. Dopo l’acquisto di Simeone, però, il Napoli dovrà cercare sul mercato un portiere d’esperienza e un difensore che non faccia rimpiangere Kalidou Koulibaly.