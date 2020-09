Sky Sport: “Continuano i contatti tra la Juve e Giroud, il francese può liberarsi per soli 5 milioni”

Regna ancora incertezza su chi sarà il prossimo centravanti della Juventus. Il direttore sportivo Paratici è alle prese con le spinose trattative per Suarez e Dzeko, ecco perché ha iniziato a guardarsi intorno nel caso le cose non si mettessero per il verso giusto.

Nelle ultime ore la Juve si è mossa con decisione su Olivier Giroud, centravanti del Chelsea e della nazionale francese. A riportare aggiornamenti sulle trattative è l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Le parole del giornalista:

“La Juventus, continua a lavorare per trovare il sostituto di Gonzalo Higuain, prossimo all’Inter Miami. Continuano i contatti per Olivier Giroud del Chelsea.

Il calciatore francese ha un patto con il club inglese per potersi liberare per 5 milioni in caso di offerta da parte di una squadra importante, il che faciliterebbe un suo eventuale passaggio alla corte di Pirlo. La prima scelta della Juventus resta comunque Luis Suarez. Novità riguardanti il passaporto attese per la prossima settimana”.