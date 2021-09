Spalletti: “Dispiace per Ghoulam, è il motivo per cui non abbiamo preso un terzino sinistro”

Prima della partita contro lo Spartak Mosca, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e di alcuni dei calciatori attualmente presenti nella rosa azzurra.

“Sono tutti pronti, mi dispiace aver lasciato fuori Ghoulam perché andava lasciato fuori uno dalla lista ed al momento lui era fuori ma nei pensieri di non prendere il terzino sinistro come doppio ruolo c’è la predisposizione per un campione ed un uomo squadra come lui“.

“È uno di quelli di cui parlava anche Insigne che dettano i ritmi di tutto il gruppo, sono degli allenatori in campo e per me è più facile“.

Dalle parole di Spalletti si capisce, quindi, la volontà della SSC Napoli e dello stesso allenatore, ovvero il recupero, nel minor tempo possibile, di Ghoulam.

Spalletti ha infine dichiarato: “Napoli e il Napoli stanno benissimo insieme, il contatto diretto fa diventare più facile acchiappare quelle sensazioni che ti danno solo i rapporti umani ravvicinati“.