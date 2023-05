SSC Napoli, la richiesta di Luciano Spalletti ad Aurelio De Laurentiis

È in corso l’incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore azzurro, Luciano Spalletti, per decidere il futuro di quest’ultimo. Dopo le dichiarazioni post-Scudetto, i due si sono quindi incontrati per discutere il possibile prolungamento del contratto attualmente in scadenza il prossimo anno.

Secondo quanto riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il mister partenopeo avrebbe fatto una richiesta di un ingaggio da 4.5 milioni di euro per rinnovare con il Napoli. De Laurentiis, invece, si sarebbe fermato ad un milione in meno. La sensazione, tuttavia, è che un accordo si troverà a metà strada.