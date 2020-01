Start up e creazione di impresa: quali opportunità. Il ruolo di Invitalia, l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo.

Il 20 Gennaio 2020, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio 14, l’Associazione Netcoa ed Invitalia, l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo, presentano le opportunità e le linee di finanziamento per la creazione e lo sviluppo d’impresa e della nuova imprenditorialità ed il Progetto Ascolto per l’orientamento ed il passaggio dall’idea alla business idea.

Interverranno: per Invitalia, Massimo Calzoni, Incentivi e Innovazione Sviluppo e Servizi; per Accademia di Comunicazione, il Founder e Responsabile Scientifico della Fondazione di Milano, Michelangelo Tagliaferri; per l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, il prof. Francesco Calza, Pro-Rettore Vicario ed il prof. Marco Ferretti del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi.

Le imprese selezionate che hanno partecipato al Progetto Ascolto presenteranno l’elaborazione della propria idea.