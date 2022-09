Svelato il motivo per cui Raspadori ha scelto di venire a Napoli

Questa sessione di calciomercato è stata molto intensa per il Napoli soprattutto in entrata. Tra le new entry c’è stata quella di Giacomo Raspadori che ha convinto fin dal primo momento tutta la dirigenza azzurra.

Il suo acquisto per circa 30 milioni, infatti, è stato il frutto di una scelta condivisa di De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli. L’obiettivo era quello di trovare l’erede di Dries Mertens che ha lasciato il club quest’estate alla scadenza del contratto.

Su Raspadori non c’era soltanto il Napoli ma, come riportato dal Corriere della Sera, c’è stato un’importante particolare che lo ha portato a scegliere il club azzurro. L’attaccante, infatti, dopo essere cresciuto professionalmente nel Sassuolo aveva bisogno di confrontarsi in un campo internazionale per maturare nuove esperienze e mettersi alla prova.