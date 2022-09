Uomini e Donne, Andrea Zelletta criticato al Festival di Venezia: “Che capelli…”

La 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia è iniziata e le star che hanno calcato il red carpet sono davvero tante. Tra queste anche Natalia Paragoni accompagnata dal suo fidanzato Andrea Zelletta. I due, splendidi, hanno lasciato il segno ma non sono mancate le critiche.

L’outfit sfoggiato dalla coppia

Come abbiamo sempre specificato, gli influencer e star del web ricevono l’invito per il Festival di Venezia in qualità di testimonial dei brand che rappresentano. Nelle scorse ore è toccato a Zelletta e Paragoni calcare uno dei red carpet più famosi di sempre. Natalia ha indossato un vestito molto elegante, lungo con ampio spacco e una larga scollatura sulla schiena.

L’influencer ha scelto un abito chiaro, color rosa pallido, impreziosito con dei fiori scuri e dei brillantini. Nonostante Natalia abbia fatto il pieno di complimenti e commenti positivi, non si può dire la stessa cosa per Andrea Zelletta.

Critiche per il deejay

L’ex gieffino ha sfoggiato invece un elegante smoking scuro, classico, apparentemente semplice. Tuttavia, quello che non ha convinto i follower è stata la pettinatura ricca di gel e ha cha scatenato parecchia ironia sui social: “Mi presti i capelli?”, “Cambia parrucchiere, terrificante”, “Ma che capelli hai?”.

Non è finita qui: “Ma quei capelli? Chi è stato il genio che ti ha ridotto così?”. Insomma, i capelli di Andrea non sono stati certo il suo punto di forza. Sebbene abbia collezionato critiche, il deejay ed ex gieffino ha ricevuto anche tanti complimenti.