Uomini e Donne, Chiara Rabbi sui social: “Il gesto più nobile è il silenzio”

Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno fatto parecchio discutere nel corso di questi mesi. I due, i quali si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne, hanno concluso la loro relazione tempo fa e l’ex tronista è stato accusato di aver tradito la sua fidanzata. Nelle ultime ore, Chiara ha risposto ad alcune domande sui social.

La fine della relazione con Davide

La fine della storia d’amore tra i due è finita su tutte le pagine di gossip, soprattutto quella di Deianira Marzano, la quale ha seguito gli sviluppi in diretta. In sostanza, si dice che Davide abbia tradito più volte Chiara e che quest’ultima fosse a conoscenza di tutto. Nonostante ciò, la Rabbi non ha mai detto nulla sui social, nemmeno lontanamente. Ha sempre preferito il silenzio.

Chiara Rabbi risponde alle domande sui social

In queste ultime ore, la Rabbi ha risposto ad alcune domande sui social e inevitabilmente per la prima volta si è sbilanciata. “Il gesto più bello che hai fatto?” le ha chiesto un utente. L’ex corteggiatrice non ci ha pensato due volte: “Sicuramente, ad oggi, il gesto più nobile, più rispettoso, più maturo è stato quello di rimanere in silenzio”.

Queste parole hanno lasciato intuire che non parlerà di Davide e che continuerà a rimanere in silenzio. Successivamente, la ragazza ha parlato anche dell’esperienza a Uomini e Donne: “Ho una fitta al cuore ogni volta che rivedo Uomini e Donne. Perché per me non è un programma televisivo, ma un luogo, un posto abitato da tantissime persone che si prendono cura a 360 gradi di chiunque entri lì dentro, in un modo veramente dolce, buono. Sono tutti fantastici. E questo posto mi ha accolto in 5 mesi particolari. […] Lì sono maturata, ho imparato a calibrare tante emozioni, a esternare cose che tenevo dentro”.

Infine, una considerazione sul trono di Federico Nicotera: “Mi astengo dal dare la mia opinione per il semplice fatto che io l’ho sofferta molto nel mio percorso. Bastava l’opinione pulita di una persona per poi scagliarmi contro tante persone con tante brutte parole. Tante volte se le cose non si vivono le cose, non possiamo capirlo dall’esterno. Ovviamente ho la mia preferenza. Vedo, ma aspettiamo. Magari finito il trono vi svelo chi preferisco. Per ora preferisco rimanere neutra perché so che è difficilissimo il percorso dietro”.