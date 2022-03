Valzer dei d.s. in Serie A: da Giuntoli a Bigon, passando per Tare e Giannitti

La stagione calcistica di Serie A 2021-2022 sta volgendo quasi al termine. Con esso cominciano a diffondersi le prime voci di mercato non solo di calciatori, ma anche di procuratori e di direttori sportivi: proprio riguardo quest’ultima categoria, secondo i media, potrebbe esserci un vero e proprio valzer di d.s. nelle squadre italiane.

Il primo nome è quello di Igli Tare: il d.s. albanese è al fianco della società di Lotito dal lontano luglio del 2008. Il suo contratto è in scadenza fino al 2023, ma come scrivono alcuni siti vicini al club bianco-celeste, la sua permanenza già per il prossimo anno è in discussione, visto che c’è anche un forte interessamento del club tedesco del Lipsia.

Il patron del club laziale avrebbe due nomi in mente: il primo è quello indicato dal portale LaLazioSiamoNoi.it, ossia quello di Pasquale Foggia, oggi direttore sportivo del Benevento in Serie B, che con Lotito conserva un’amicizia e un legame molto speciale. L’altro nome invece accontenterebbe l’attuale allenatore della Lazio, Maurizio Sarri: si tratta di Cristiano Giuntoli, l’attuale d.s. del Napoli in carica dal 2015. Fu proprio il tecnico toscano a portalo nel 2015 con se sotto l’ombra del Vesuvio e i due sono rimasti sempre in contatto.

Nel caso tale operazione dovesse concretizzarsi, De Laurentiis potrebbe richiamare Riccardo Bigon, che lavora dal 2016 al Bologna, dopo i 7 anni passati in Campania col Napoli. Tale notizia è stata riportata da calciomercato.it: “[…] una figura equilibrata, signorile e competente, con la capacità di saper non ingombrare. Napoli, per Bigon, sarebbe un romantico ritorno”, scrive il portale. Bigon, per sua natura, “più che pensare a dover ripartire da situazioni paritarie e inferiori a quella che lascia, sicuramente guarderebbe al progetto”.

Discorso simile anche per Giovanni Sartori dell’Atalanta, che in questi anni ha regalato tanti talenti di ottima fattura alla corte di Gasperini: secondo il Corriere dell Sera di Bergamo il 65enne di Lodi potrebbe non rinnovare e dare l’addio ai bergamaschi in questa estate. Un valzer che potrebbe estedersi anche ad altri club italiani nelle serie inferiori. Gianluca Petrachi, dopo l’esperienza con la Roma nel 2020, potrebbe andare ad un altro club laziale, il Frosinone, se l’attuale d.s. Guido Angelozzi dovesse dare l’addio. Non finisce qui: “Sembra che Marco Giannitti, dopo Perugia, possa ritornare in Serie A, dove aveva contribuito a portare due volte in Frosinone. E tra le piazze in ballo, proprio lui potrebbe entrare in qualcuno degli ‘effetti domino’. Anche il Bari dei De Laurentiis, in B, guarderebbe al Direttore Sportivo del club umbro, l’uomo che consigliò Alisson a Walter Sabatini per la Roma”- scrive areanapoli.it.