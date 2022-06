Walace offerto al Napoli nella trattativa per Deulofeu

Walace, secondo fonti provenienti da Udine, potrebbe finire per essere inserito nella trattativa che porterebbe Gerard Deulofeu a Napoli

Nuove notizie sul fronte Gerard Deulofeu. Il Napoli non sembra intenzionato a muovere il piede dal freno, anche per via delle pretese dell’Udinese e dei dubbi tattici di Luciano Spalletti.

La nuova è che l’Udinese avrebbe offerto al Napoli anche Walace, centrocampista brasiliano che da tempo interesserebbe ai partenopei. Cristiano Giuntoli e soci ci starebbero pensando, motivo per cui la trattativa sarebbe ancor più lenta rispetto a quanto visto negli scorsi mesi.

Bisogna capire cosa fare

I contratti di entrambi i giocatori scadranno nel 2024 e il valore complessivo si aggira sui 20 milioni di euro. Secondo Transfermarkt, infatti, Gerard Deulofeu vale circa 15 milioni di euro mentre Walace 5. Il Napoli sembra intenzionato a spendere massimo 10 milioni per lo spagnolo, cosa che potrebbe portare ad una trattativa impostata – nel caso di inserimento del brasiliano – sui 14/15 milioni di euro.

I friulani, però, sarebbero intenzionati a chiedere almeno un totale di 20 milioni di euro. Cifre che starebbero facendo riflettere gli azzurri, anche per via della volontà di Spalletti di avere primariamente un trequartista. Walace, però, è un mediano puro. Può fare anche il centrocampista centrale, sì, ma non è propriamente predisposto per la fase offensiva.

In stagione, infatti, in 38 presenze ha contribuito alle reti dell’Udinese in una sola occasione segnando un gol. L’ex Hannover 96 potrebbe servire al Napoli nel caso in cui parta qualcuno in quel ruolo, ma difficile che la trattativa si possa concretizzare senza un addio in quella posizione. Il Napoli vuole curare meglio la fase offensiva, pensando successivamente a quella difensiva. Anche se qualcosa in difesa sembra essere in cantiere, ma ci sarà tempo per parlarne.