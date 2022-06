Da Firenze: “Fiorentina su Mertens e Ospina”

Zero pace per il Napoli quest’estate. Infatti, “La Nazione” ha parlato di Mertens e Ospina come potenziali colpi per la viola

Dries Mertens e David Ospina continuano a catalizzare l’attenzione all’interno del calciomercato del Napoli. I due giocatori sembrano essere in uscita, nonostante per il colombiano – negli ultimi giorni – si dica vi sia possibilità di permanenza.

I due giocatori potrebbero finire altrove, con una squadra di Serie A interessata ad entrambi: la Fiorentina. Almeno, è quello che dicono i colleghi de “La Nazione”. Nell’edizione odierna, infatti, ricordano come stanotte scadranno i contratti di ben quattro giocatori accostati proprio alla viola.

Contratti fin troppo onerosi

Per David Ospina sembra essere una trattativa fattibile, anche se resta da capire se il giocatore lascerà o meno Napoli. Il giocatore ha uno stipendio di circa 1.4 milioni di euro, con la Fiorentina che potrebbe tranquillamente offrire le stesse cifre o qualcosina in più.

Questione differente per Dries Mertens e gli altri giocatori di cui “La Nazione” ha parlato. Per Mertens la questione è complicatissima, dato che il giocatore avrebbe chiesto al Napoli 3.5/4 milioni. Cifre – al momento – impossibili per i toscani che potrebbero dunque evitare di andare sul calciatore belga.

Alessio Romagnoli, accostato anche lui alla Fiorentina, sembra essere l’altro profilo fin troppo oneroso per le casse dei toscani. Infatti, il giocatore percepisce circa 5.5 milioni di euro e starebbe trattando con la Lazio per un contratto da 3/3.5 milioni di euro a stagione. Cifre inarrivabili per la viola, che però potrebbe comunque buttarsi sull’ultimo profilo: Andrea Belotti. Sul calciatore ci sono anche Napoli e Roma e al Torino percepisce 2 milioni di euro lordi all’anno. Cifre facilmente copribili dalla Fiorentina, che potrebbe provarci fino alla fine per lui.