Zaniolo, è sempre più addio

Le ultime voci di mercato vedono Zaniolo lontano dalla Roma. Le sue ultime dichiarazioni e la foto con Federico Chiesa alimentano il possibile trasferimento

Zaniolo si allontana dalla permanenza in giallorosso. Il calciatore azzurro è da settimane nel mirino di Juventus e Milan e negli ultimi giorni sembra essersi scatenato un putiferio.

Le sue ultime dichiarazioni più una foto, spuntata negli ultimi giorni, con Federico Chiesa – giocatore della Juventus – hanno alimentato il mercato e adesso potrebbe lasciare per trasferirsi sempre in Italia. Di certo le ultime dichiarazioni non hanno fatto piacere ai giallorossi, con parole per nulla rassicuranti sulla sua permanenza nella capitale.

Le parole del giocatore

Intervenuto a Sportweek, ecco cosa ha detto l’ex nerazzurro: “L’accostamento alla Juve al posto di Dybala mi sembra eccessivo. Certo, mi fa piacere, ma lui è unico, è un giocatore fantastico, fortissimo. Vediamo, la vita è imprevedibile, in futuro non si sa mai cosa succede. Penso al presente. Mi alleno intanto e aspetto”.

Dichiarazioni che sembrano aver fatto calare il gelo tra le due parti. Il giocatore parla anche della stagione appena conclusa: “Quest’anno è andato molto bene, dal punto di vista fisico ho avuto pochissimi problemi dopo due infortuni molto gravi ed era questo il focus. Era fondamentale non fermarsi, era fondamentale riprendere continuità, tornare a essere un calciatore e mettere dentro prestazioni come ho fatto. Era da folli pensare che tornassi in campo dopo due anni e riuscissi a fare 25/30 gol, sono contento di com’è andata, dei miei 8. Con trofeo. La Conference League era il nostro obiettivo e l’abbiamo portata a casa. Sono felicissimo”.