Zazzaroni: “Un calciatore di Serie A si è montato la testa e si sta allenando male”

Ai microfoni di Mediaset, durante la trasmissione Pressing, il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui parlato del campionato di Serie A e di una squadra in particolare, l’Inter di Simone Inzaghi: “Tra i nerazzurri c’è un calciatore che si è montato la testa e da quello che so si sta allenando anche poco“.

“Mi riferisco a Calhanoglu, in questo momento vola un po’ alto. Per me Ausilio è bravissimo, Marotta meno per certe cose inerenti lo spogliatoio. Loro due stanno facendo un miracolo perché manca una società alle spalle“.

Nonostante il secondo posto in classifica, quindi, i nerazzurri non stanno vivendo un bel momento dal punto di vista societario. Anche alcuni calciatori, inoltre, non sembrano essere abbastanza concetrati.