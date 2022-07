Mertens: ancora incertezza sul suo futuro

Dries Mertens che da luglio fa ormai parte di quella fetta di giocatori svincolati spera ancora di restare in azzurro. Il belga è arrivato a Napoli nel 2013 e in nove anni è diventato il leader della classifica marcatori azzurri con 148 reti.

Alla base della mancanza del rinnovo pare ci siano questioni economiche: l’entourage del giocatore aveva chiesto 4 milioni complessivi tra ingaggio, commissioni e bonus ma la società ha rifiutato la quota e, allo stesso tempo, non ha rilanciato con una nuova offerta sperando di accordarsi su cifre più basse.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio non ci sono grosse situazioni in ballo per l’attaccante che non vorrebbe lasciare la città ed è in attesa di qualche segnale da parte della società.

La sensazione è che la storia d’amore tra Ciro Mertens e i suoi tifosi possa volgere al termine salvo qualche colpo di mercato inaspettato.