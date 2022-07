Koulibaly: maxi offerta di De Laurentiis per il rinnovo

Kalidou Koulibaly, classe ’91, è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023. Ancora non ci sono certezze sul futuro del giocatore che al momento percepisce 6 milioni di euro all’anno.

Se fino ad ora De Laurentiis lo considerava non completamente incedibile di fronte ad una buona offerta adesso la situazione è cambiata. Recenti voci di mercato hanno svelato che la Juventus stava puntando al giocatore vista la partenza di De Ligt ma per la società napoletana Koulibaly non verrà ceduto ai bianconeri neanche per 40 milioni.

Di fatto, De Laurentiis ha rilanciato e proposto un contratto per altri 3 anni in maglia azzurra alle stesse cifre attuali. Una proposta completamente inaspettata visto il taglio del monte ingaggi previsto per questa stagione.

Resta da capire la volontà del calciatore che è ancora molto legato alla città e ai suoi tifosi.