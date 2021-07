“Accordo con Timossi”: la Bombeer di Vieri continua una scalata pazzesca

Praticamente ovunque, da nord a sud dello Stivale, Vieri sta spopolando. E’ il suo ennesimo gol. La birra di Vieri E’ nata dalla collaborazione con 25H Holding, una start up che fa capo a Driss El Faria e a Fabrizio Vallongo.

La Birra del Bomber è disponibile in tre colori: Azzurra, per gli Europei, bianca e rosa: la vera novità di quest’anno dedicata alle donne. Molti vip, da Totti alla Blasi, l’hanno provata. E le storie hanno fatto il giro della Rete.

Prima della partita di Italia – Galles, giocata allo stadio Olimpico di Roma, Vieri è tornato in campo a commentare gli Azzurri. Ed ha usato parole molto importanti. “Nessuna big gioca bene come gli azzurri”. E poi: “Roma è la città più bella del mondo, non lo scopro io. Il pubblico ci voleva. E’ fondamentale per giocare a calcio. Rivedere le persone allo stadio è importante ma è ancora più importante la nazionale che sta andando alla grande, sta giocando un grande calcio. Dobbiamo continuare così. Lo dico già da diverso tempo che secondo me possiamo andare in finale. Ho visto le partite che abbiamo fatto e noi giochiamo a calcio. Le grandi squadre dell’Europeo non stanno facendo altrettanto bene. E io mi metto lì con loro”.