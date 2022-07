Accordo totale per Luperto, manca solo l’ufficialità

Il Napoli è vicino alla cessione di Luperto all’Empoli, si aspetta soltanto l’ufficialità ma la trattativa è in dirittura d’arrivo

Sebastiano Luperto è vicinissimo a salutare definitivamente Napoli. Il calciatore classe ’96 sarà ufficialmente un difensore dell’Empoli, dopo aver giocato per i toscani nell’ultima stagione.

La trattativa sembrava aver subito vari rallentamenti, a causa della richiesta di sconto da parte proprio dei toscani. Sconto, alla fine, ottenuto e che potranno riabbracciare il giocatore nativo di Lecce. Si attende solo l’ufficialità, ma il suo arrivo non si è mai visto in dubbio.

Le cifre della trattativa

Sebastiano Luperto sembra che si accaserà all’Empoli per circa 4 milioni totali. Infatti, l’Empoli avrebbe chiuso per un prestito con obbligo di riscatto che sarà esercitato alla fine della prossima stagione calcistica.

Il difensore salentino classe ’96 tornerà ad essere un giocatore dei toscani, che tanto hanno voluto puntare su di lui per la difesa. Il Napoli sembra reinvestirà in anticipo i soldi ottenuti dalla cessione su Ostigard del Brighton. Sono settimane che le due parti trattano, ma alla fine l’ex Genoa sarà il quarto difensore dei partenopei.

Nell’attesa di definire cosa accadrà a Koulibaly, dunque, il Napoli continua a muoversi per premunirsi. Il calciatore senegalese ha un’offerta ufficiale da parte dei partenopei per il rinnovo – circa 6 milioni annui – e il club attende una risposta. Il giocatore è in stallo, con Juventus, Chelsea e Barcellona che continuano ad osservare. I bianconeri hanno offerto 30 milioni al Napoli più 6 con tanto di bonus al giocatore, ma l’africano si starebbe prendendo tempo per riflettere.