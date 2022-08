Afena-Gyan potrebbe finire al Sassuolo

Il calciatore giallorosso potrebbe sostituire Raspadori, in uscita verso Napoli. Afena-Gyan piace parecchio ai neroverdi, si punta al prestito

Mourinho ha puntato in molte occasioni su di lui nella scorsa stagione e adesso potrebbe andare in prestito altrove per farsi le ossa. Felix Afena-Gyan è uno dei prospetti più interessanti in forza alla Roma, con il Sassuolo che vorrebbe avere tra le proprie fila.

Il calciatore ghanese classe 2003 piace parecchio ai neroverdi, che potrebbero chiederlo in prestito a prescindere dal trasferimento di Davide Frattesi alla Roma. Per il centrocampista azzurro sembra essersi fermata la trattativa, con Raspadori che invece potrebbe lasciare. L’africano potrebbe sostituire proprio quest’ultimo, con gli emiliani che punterebbero fortemente su di lui.

La Roma lo vuole comunque trattenere

I giallorossi non sembrano intenzionati a perdere il controllo sul giocatore e si fa avanti la possibilità di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, magari con un controriscatto in favore dei capitolini. L’altra ipotesi è un’operazione stile Frattesi, con i giallorossi che manterrebbero una percentuale sulla futura rivendita.

Prima di tutto, però, la Roma vorrebbe capire cosa fare del proprio attacco. Shomurodov è in uscita, ma se non esce non si può fare nulla in entrata. Andrea Belotti avrebbe un accordo con i giallorossi per un contratto quadriennale da 3 milioni a stagione, ma si aspetta l’uscita dell’uzbeko. Senza l’addio dell’ex Genoa non si può fare nulla. Su di lui Torino e Bologna, con i felsinei che sono in pressing continuo per averlo sin da subito. La Roma apre al prestito.