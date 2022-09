Affitti a Milano: quali sono i prezzi medi in base alla zona

Gli affitti a Milano negli ultimi anni sono cresciuti notevolmente. D’altronde sono tantissime le persone che sognano di vivere in questa città meravigliosa, fra moda, bellezza e innovazione. Gli immobili a Milano si dividono fra design e modernità, con quartieri che hanno tanto da offrire ai cittadini.

Affitti a Milano, fra bellezza e grandi occasioni

Milano non è solamente la capitale del fashion, ma un enorme polo industriale che negli anni è cresciuto a dismisura. Fiere, sfilate, eventi: ogni anno sono milioni le persone che si recano in questa città per business, turismo o passione. Proprio per questo il mercato degli affitti a Milano è particolarmente florido e moltissimi giovani, professionisti o coppie sono in cerca della casa dei sogni in cui vivere

Affitti a Milano, i quartieri migliori

Ma quali sono i quartieri più amati? Troviamo prima di tutto Isola, la zona più trendy di Milano in cui si incontrano moda e modernità in straordinari contrasti. Accanto alle boutique fashion, infatti, si possono trovare graffiti sui muri. Il quartiere è collegato molto bene grazie al trasporto pubblico – dal bus alla metro – che consente di arrivare direttamente nel centro storico e nella stazione centrale.

La zona più in è senza dubbio quella di Montenapoleone e piazza del Duomo. In quest’area ci sono le principali vie dello shopping, le attrazioni culturali e i ristoranti alla moda. Non a caso sono tantissimi i vip che scelgono di vivere in questo quartiere centrale di Milano. Troviamo poi i Navigli, Tibaldi e San Gottardo dove negli ultimi anni c’è stata una grande rivalutazione del territorio grazie allo straordinario fascino dei Navigli, della vita notturna e dei locali, complice la presenza dell’Università Bocconi.

La lista si arricchisce con Porta Venezia, un luogo che da sempre celebra al meglio la diversity e uno dei luoghi di maggiore attrazione a livello europeo. Qui abbondano ristoranti etnici, palazzi strepitosi in stile liberty, locali alla moda, ma anche parchi bellissimi come quello di Indro Montanelli, fra i polmoni verdi della città. A poca distanza si trova il quartiere di Città Studi in cui gli studenti accorrono per seguire le lezioni del Politecnico. L’estrema vicinanza con la Stazione Centrale e con le fermate della metro M1 rendono quest’aria ottimale per prendere casa in affitto.

Quando si parla di affitti a Milano poi non si può non citare il Bosco Verticale, il quartiere perfetto per chi desidera privacy e comfort, l’ideale per raggiungere numerose attrazioni, fra lavoro e svago. L’area ideale per gli studenti, per le famiglie o per i liberi professionisti in sicurezza e senza nessuno stress.

Infine non possiamo non citare la Stazione Centrale e il celebre corso Buenos Aires. Una zona ambitissima per gli affitti a Milano, centralissima e trafficata, molto comoda per arrivare ovunque, vicina ai treni, alle tratte commerciali d’Europa e a tutto ciò che si desidera.

Dove trovare affitti a Milano

Io.Affitto.it è il portale in cui trovare affitti a Milano. Un sito web in cui consultare i migliori annunci e trovare stanze, uffici, negozi e case in affitto in questa splendida città. Il luogo perfetto in cui trovare i migliori immobili di agenzie immobiliari e privati.

Scegliere una casa in affitto a Milano è semplicissimo, bastano pochi semplici passi: scegli il quartiere, trova l’immobile giusto e vivi appieno la bellezza di una città che ha tantissimo da offrire. Il portale è ottimo pure per chi vuole mettere in affitto la propria casa e fare un affare facilmente, senza perdere troppo tempo, trovando l’inquilino giusto senza nessun problema.