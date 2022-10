Ajax-Napoli, il gesto di Kvaratskhelia passato inosservato

Kvaratskhelia ha tutte le carte in regola per diventare non solo un gioiellino del Napoli, ma anche un grande trascinatore con personalità

Ieri sera il Napoli ha affrontato l’Ajax in un match molto importante per la Champions League. Il club guidato da Aurelio De Laurentiis ha dimostrato di avere molta forza, tecnica e spirito di squadra ma soprattutto di avere l'”aggressività” giusta per fare gradi cose. Kvaratskhelia, uno degli ultimi arrivati al Napoli, sta dimostrando giorno dopo giorno di essere un punto fermo per la squadra.

Mentalità vincente

Nel corso della gara tra Ajax e Napoli, Kvaratskhelia è saltato furioso dalla panchina per richiamare l’attenzione del direttore di gara per un fallo, secondo lui meritevole, di Tadic. Il giocatore georgiano, infatti, era stato sostituito pochi minuti prima ma ha continuato a trascinare la squadra anche dal bordocampo.

L’arbitro, infatti, dopo un momento di incertezza ha estratto il cartellino e ha espulso il calciatore dell’Ajax. Questo ci fa capire che il club azzurro è destinato a fare grandi cose con questa mentalità e che Kvaratskhelia sa essere un componente fondamentale della squadra anche fuori dal campo.